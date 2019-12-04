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Espreso.tvОбществоУбийство сына депутата Соболева: экс-нардеп Грановский заявил, что готов пройти полиграф

Убийство сына депутата Соболева: экс-нардеп Грановский заявил, что готов пройти полиграф

Экс-нардеп от БПП Александр Грановский заявил, что готов пройти проверку на полиграфе, чтобы помочь в расследовании убийства трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева

Об этом Грановский сообщил в Facebook.

"Слава, я не так воспитан, чтобы хоть на секунду задуматься о подобном. Но в такие тяжелые для тебя минуты цена слов, вероятно, очень низкая. Те, кто подбросил Славе такую версию - мерзавцы. Но и это не так важно сейчас. Я конечно же принимаю предложение пройти проверку на полиграфе, чтобы как можно скорее отсечь такую версию ", - написал Грановский.

Грановский также добавил, что попытался связаться с близким Соболеву человеком с целью организации такой проверки, а также пообещал ответить на вопрос о финансировании медийной атаки против Соболева.

  • Напомним, 1 декабря вечером на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской был совершен обстрел автомобиля, в котором находился депутат Киевсовета Вячеслав Соболев с семьей. В результате обстрела был смертельно ранен 3-летний сын Соболева.
  • Полиция задержала подозреваемых - молодых людей 18 и 19 лет - и назвала одну из основных версий - финансово-хозяйственную деятельность Соболева.
  • Суд арестовал обоих подозреваемых по делу убийства сына депутата Соболева.
  • Вячеслав Соболев назвал фамилии людей, которых просит пройти проверку на полиграфе о покушении на него, в результате которого погиб его трехлетний сын.
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