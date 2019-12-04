Убийство ребенка в Киеве: суд арестовал второго подозреваемого
4 декабря, 2019, 16:18
Шевченковский райсуд Киева арестовал на 2 месяца без права на залог второго подозреваемого в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба прокуратуры Киева.
"По ходатайству прокуратуры города Киева Шевченковским райсудом столицы арестован на 2 месяца без права на залог двух человек, которые обоснованно подозреваются в нападении на семью местного депутата и убийстве его 3-летнего сына", - говорится в сообщении.
Подозреваемым инкриминируют п. 2,11,12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу) Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось об аресте без права на залог первого подозреваемого в убийстве ребенка.
- Напомним, 1 декабря вечером на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской был совершен обстрел автомобиля, в котором находился депутат Киевсовета Вячеслав Соболев с семьей. В результате обстрела был смертельно ранен 3-летний сын Соболева.
- Полиция задержала подозреваемых - молодых мужчин 18 и 19 лет - и назвала одну из основных версий - финансово-хозяйственную деятельность Соболева.
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