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Espreso.tvОбществоУбийство ребенка в Киеве: суд арестовал второго подозреваемого

Убийство ребенка в Киеве: суд арестовал второго подозреваемого

Шевченковский райсуд Киева арестовал на 2 месяца без права на залог второго подозреваемого в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба прокуратуры Киева.

"По ходатайству прокуратуры города Киева Шевченковским райсудом столицы арестован на 2 месяца без права на залог двух человек, которые обоснованно подозреваются в нападении на семью местного депутата и убийстве его 3-летнего сына", - говорится в сообщении.

Подозреваемым инкриминируют п. 2,11,12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось об аресте без права на залог первого подозреваемого в убийстве ребенка.

  • Напомним, 1 декабря вечером на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской был совершен обстрел автомобиля, в котором находился депутат Киевсовета Вячеслав Соболев с семьей. В результате обстрела был смертельно ранен 3-летний сын Соболева.
  • Полиция задержала подозреваемых - молодых мужчин 18 и 19 лет - и назвала одну из основных версий - финансово-хозяйственную деятельность Соболева.
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