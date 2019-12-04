Убийство ребенка в Киеве: суд арестовал второго подозреваемого

4 декабря, 2019, 16:18

Шевченковский райсуд Киева арестовал на 2 месяца без права на залог второго подозреваемого в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба прокуратуры Киева.

"По ходатайству прокуратуры города Киева Шевченковским райсудом столицы арестован на 2 месяца без права на залог двух человек, которые обоснованно подозреваются в нападении на семью местного депутата и убийстве его 3-летнего сына", - говорится в сообщении.

Подозреваемым инкриминируют п. 2,11,12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось об аресте без права на залог первого подозреваемого в убийстве ребенка.