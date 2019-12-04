Турция все же поддержала оборонительный план НАТО для Балтии на случай агрессии РФ, - президент Литвы
4 декабря, 2019, 17:28
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о поддержке Турцией оборонительного плана НАТО на случай агрессии РФ против Польши и стран Балтии
"Это огромное достижение не только для нашей страны, но и для всего региона, поскольку оно обеспечивает безопасность наших граждан", - цитирует Науседа Reuters.
Ранее Reuters сообщал, что посол Турции в НАТО получил от Анкары четкие директивы не подписывать оборонительный план по защите восточноевропейских стран на случай вторжения РФ.
Жесткая позиция обусловлена требованием Анкары официально признать курдские формирования на севере Сирии террористами.
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