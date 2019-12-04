Трюдо не понимает, почему говорят о возвращении России в G7
4 декабря, 2019, 08:10
Премьер Канады Джастин Трюдо совместно с нидерландским премьером Марком Рютте не согласны с позицией французского президента Эммануэля Макрона о возвращении России в G7
Оба лидера выступили с таким заявлением на лондонском саммите НАТО, сообщает УНИАН .
"Россию исключили из "Большой восьмерки" за неприемлемое поведение и действия. И пока Россия не продемонстрирует очевидную готовность изменить это поведение и вести себя иначе, говорить о сближении будет трудно ", - отметил Трюдо.
В то же время Рютте добавил, что хотя давление необходимо поддерживать, но "есть место для диалога".
- Напомним, что палата представителей конгресса США большинством голосов приняла резолюцию с призывом не включать Россию в G7.
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