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Espreso.tvМирТрюдо не понимает, почему говорят о возвращении России в G7

Трюдо не понимает, почему говорят о возвращении России в G7

Премьер Канады Джастин Трюдо совместно с нидерландским премьером Марком Рютте не согласны с позицией французского президента Эммануэля Макрона о возвращении России в G7

Оба лидера выступили с таким заявлением на лондонском саммите НАТО, сообщает УНИАН .

"Россию исключили из "Большой восьмерки" за неприемлемое поведение и действия. И пока Россия не продемонстрирует очевидную готовность изменить это поведение и вести себя иначе, говорить о сближении будет трудно ", - отметил Трюдо.

В то же время Рютте добавил, что хотя давление необходимо поддерживать, но "есть место для диалога".

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