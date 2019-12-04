Тренер сборной России будет рад сыграть с Украиной на Евро-2020
Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" .
По словам Черчесова, он пообщался с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко после жеребьевки Евро-2020 и заявил, что был бы рад сыграть на Евро-2020 с его командой.
"Я был рад Андреем Шевченко поговорить. Давно его не видел. Но, если это случится, то случится где-то в полуфинале или четвертьфинале. Проиграет? Не хочу спорить. Я буду рад с ними встретиться, друзьями своими", - сказал Черчесов.
По условиям жеребьевки на чемпионате Европы сборные России и Украины не могли попасть в одну группу. Россияне сыграют с Бельгией, Финляндией и Данией в квартете B, украинцы - в группе C с Нидерландами и победителем плей-офф Лиги наций.
Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 странах.
- Напомним, 20 ноября стало известно, что на групповом этапе Евро-2020 сборная Украины сыграет в одной группе с командой Нидерландов.
- 30 ноября вторым соперником сборной Украины по группе C стала команда Австрии .
- По итогам жеребьевки финальной части Евро-2020 сборная Украины получила расписание матчей на групповом раунде.
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