Трамп скептический относительно Украины из-за коррупции, - доклад республиканцев

4 декабря, 2019, 11:28

Республиканцы в Палате представителей США обнародовали свой доклад, в котором утверждают, что Демократическая партия не привела доказательств правонарушений со стороны президента США Дональда Трампа, которые могли бы стать основой для его импичмента

Об этом сообщает Голос Америки .

В частности, в докладе отмечается, что Трамп скептический по отношению к Украине из-за коррупции.

"Президент Трамп имеет глубокий, искренний и адекватный скептицизм относительно Украины из-за ее истории вездесущей коррупции", - указывает доклад.

Также в докладе поддается критике запусск процесса импичмента Трампу за звонок президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Они пытаются объявить импичмент президент Трампу, потому какие-то чиновники почувствовали дискомфорт из-за звонка президента США президенту Украины Владимиру Зеленскому. Они пытаются объявить импичмента Трампу из-за того, что каким-то чиновникам оказался не по душе нетрадиционный подход президента США к дипломатии", - говорится в докладе.

Также отмечается, что "нет ничего противозаконного" в том, что три высокие чиновника США влияли на отношения между США и Украиной и сообщали об этих действиях Госдепу и лидерам Совета национальной безопасности.

"Нет также ничего заведомо ненадлежащего в вовлеченности Руди Джулиани, потому что украинцы знали, что он был каналом к Трампу, чтобы убедить президента США, что президент Зеленский серьезно относится к реформам", - отмечается в докладе республиканцев.

Ранее Трамп назвал Украину "третьей наиболее коррумпированной страной мира".

По словам Трампа, он любит украинский народ, но хочет быть уверенным, что финансовая помощь США будет использована по назначению.

"Украина - третья самая коррумпированная страна мира. Мы собираемся отправлять огромные суммы денег в страну, а они коррумпированы, они воруют деньги", - сказал Трамп.