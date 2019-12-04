Трамп назвал Трюдо "двуликим" и отменил пресс-конференцию после появления насмешливого видео

4 декабря, 2019, 18:00

Президент США Дональд Трамп отменил запланированную пресс-конференцию на саммите НАТО после того, как мировые лидеры высмеяли его во время приема в Букингемском дворце

Об этом сообщает CNN.

После завершения двусторонней встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, Трамп обратился к журналистам: "Я думаю, что мы провели много пресс-конференций, если вы не требуете еще одной пресс-конференции - [тогда] мы сделаем, но я думаю, что мы ответили на множество вопросов".

У Трампа была запланирована пресс-конференция в 15:30.

Накануне в сеть попал видеоролик, на котором премьер-министр Канады Джастин Трюдо в компании лидеров Франции, Великобритании и Нидерландов, вероятно, смеется над Трампом.

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Они, похоже, обсуждали длительную импровизированную пресс-конференцию Трампа, которая затянулась на 40 минут. При этом никто из них не упоминал имя Трампа.

. @JustinTrudeau , @EmmanuelMacron , @BorisJohnson and other VIPs shared a few words at a Buckingham Palace reception Tuesday. No one mentions @realDonaldTrump by name, but they seem to be discussing his lengthy impromptu press conferences from earlier in the day . (Video: Host Pool) pic.twitter.com/dVgj48rpOP - Power & Politics (@PnPCBC) December 3, 2019

После публикации этого видео Трамп назвал Трюдо "двуликим" и отменил запланированную пресс-конференцию.

Президент США заявил, что он намерен провести встречи с "2% людей", а затем "еще одну встречу с Данией, и тогда, вероятно, вернемся в Вашингтон".