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Espreso.tvОбществоСутки на Донбассе: оккупанты семь раз обстреляли украинские позиции

Сутки на Донбассе: оккупанты семь раз обстреляли украинские позиции

3 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 3 вражеских обстрела.

3 декабря потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было. С начала этого периода российские оккупационные войска дважды обстреливали украинские позиции.

 

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