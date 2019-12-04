Сутки на Донбассе: оккупанты семь раз обстреляли украинские позиции
4 декабря, 2019, 07:34
3 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 3 вражеских обстрела.
3 декабря потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было. С начала этого периода российские оккупационные войска дважды обстреливали украинские позиции.
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