Стокгольмский арбитраж: суд определил дату решения о принудительной выплате Газпромом $ 3 млрд Нафтогазу
4 декабря, 2019, 19:15
Закончились слушания в Амстердаме о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража
Об этом сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко в Facebook.
"Наша оценка - слушания прошли успешно для нас, и поэтому мы ожидаем положительного решения суда, которое позволит нам приступить к реализации активов "Газпрома", которые мы до этого успешно арестовали", - написал Витренко.
Суд определил ожидаемую дату вынесения решения - 25 февраля 2020 года.
- Украина потенциально может согласиться на прямые поставки газа из России после 4 лет отказа после выплаты Газпромом своего долга перед Нафтогазом по решению Стокгольмского арбитража.
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