Стокгольмский арбитраж: суд определил дату решения о принудительной выплате Газпромом $ 3 млрд Нафтогазу

4 декабря, 2019, 19:15

Закончились слушания в Амстердаме о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража

Об этом сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко в Facebook.

"Наша оценка - слушания прошли успешно для нас, и поэтому мы ожидаем положительного решения суда, которое позволит нам приступить к реализации активов "Газпрома", которые мы до этого успешно арестовали", - написал Витренко.

Суд определил ожидаемую дату вынесения решения - 25 февраля 2020 года.