Следствие не возобновилось, - адвокат семей Небесной Сотни Закревская прокомментировала перезагрузку ГБР
4 декабря, 2019, 18:58
Адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская выразила удовлетворение принятием закона о перезагрузке Государственного бюро расследований
Об этом сообщает Радио Свобода.
"Я очень рада, что проголосовали. Но не стоит расслабляться. Потому что следствие от этого не возобновилось. Следствие не происходит уже 13 дней ... То есть это только относительная победа. Мы уже в минусе. И нужно очень быстро и эффективно обновлять следствие. Времени уже нет", - заявила Закревская.
По ее словам, для возобновления следствия, надо чтобы "президент подписал этот закон и одновременно утвердил новую структуру ГБР, в которой уже будет управление по делам Майдана, и назначил и.о. директора".
- Адвокат Евгения Закревская объявила, что прекратила голодовку, которую держала из-за угрозы остановки расследования дел Майдана.
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