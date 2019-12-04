Шулявский путепровод могут открыть к Новому году, - Кличко

4 декабря, 2019, 19:03

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что путепровод возле станции метро "Шулявская" откроют до конца 2019 года

Об этом Кличко сказал во время отчета о работе в течение года и планах на следующий год, сообщает общественное движение "Честно".

"Мы сейчас заканчиваем строительство Шулявского путепровода. Мне подрядчики пообещали, что мост будет открыт до конца этого года. Посмотрим, успеют или нет, контролируем каждый день ... Наша цель - до конца этого года движение транспорта должно быть открыто", - сказал Кличко.

Столичный мэр также объяснил, почему выросла стоимость ремонта путепровода с 600 млн грн до более 1 млрд грн.

"Стоимость увеличилась в связи с повышением цен на материалы, а также перекладыванием газопровода, водоводов коллектора, который проходил рядом с мостом. Цена моста немного выросла, но увеличилась стоимость сопутствующих работ, которые мы должны были проводить для того, чтобы мост был введен в эксплуатацию ", - пояснил Кличко.