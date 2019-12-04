4 декабря, 2019, 17:29

В офисе главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука не проходят следственные действия Службы безопасности Украины

Об этом сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

"Пожалуйста, не распространяйте информацию РБК-Украина, где я бы подтвердила обыски у Медведчука. Это не соответствует действительности. Надеюсь, что журналист просто перепутал "нет" с "да". И не расслышал, что я заметила, что следственные действия происходят в другом помещении и отношения к политику не имеют ", - написала Гитлянская.

Ранее РБК-Украина выпустило новость, где Гитлянская якобы подтвердила проведение следственных действий в офисе Медведчука.

Гитлянская отметила, что служба пока не может сказать, в рамках какого уголовного дела проводятся следственные действия.

"Это проводятся не обыски, а другие следственные действия", - отметила она.

Ранее депутаты от ОПЗЖ заявили о том, что СБУ пришло в офис Виктора Медведчука.