СБУ опровергла проведение следственных действий в офисе Медведчука. ОБНОВЛЕНО
Об этом сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.
"Пожалуйста, не распространяйте информацию РБК-Украина, где я бы подтвердила обыски у Медведчука. Это не соответствует действительности. Надеюсь, что журналист просто перепутал "нет" с "да". И не расслышал, что я заметила, что следственные действия происходят в другом помещении и отношения к политику не имеют ", - написала Гитлянская.
Ранее РБК-Украина выпустило новость, где Гитлянская якобы подтвердила проведение следственных действий в офисе Медведчука.
Гитлянская отметила, что служба пока не может сказать, в рамках какого уголовного дела проводятся следственные действия.
"Это проводятся не обыски, а другие следственные действия", - отметила она.
Ранее депутаты от ОПЗЖ заявили о том, что СБУ пришло в офис Виктора Медведчука.
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