СБУ задержала личного охранника Медведчука, вручила ему подозрение и изъяла шпионскую технику, - Бутусов
4 декабря, 2019, 22:34
Главный редактор сайта Цензор.нет Юрий Бутусов со ссылкой на источники сообщает о задержании и объявлении подозрения личному охраннику Виктора Медведчука Константину Иванову
Об этом он написал в своем Facebook.
"По данным источников Цензор.Нет, операция проходила в помещениях детективного и охранного агентства "Шторм", которое обеспечивает безопасность самого Медведчука и структур "Оппозиционного платформы - За Жизнь ", задержан один из основателей компании Константин Иванов. Иванов - один из личных охранников Медведчука ", - пишет Бутусов.
По словам Бутусова, Иванову объявлено подозрение в слежке и незаконном сборе информации, нарушении неприкосновенности частной жизни.
В ходе обыска была изъята шпионская электронная техника, которая используется для сбора информации.
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СБУ опровергла проведение следственных действий в офисе Медведчука.
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