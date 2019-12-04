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Espreso.tvОбществоСБУ задержала личного охранника Медведчука, вручила ему подозрение и изъяла шпионскую технику, - Бутусов

СБУ задержала личного охранника Медведчука, вручила ему подозрение и изъяла шпионскую технику, - Бутусов

Главный редактор сайта Цензор.нет Юрий Бутусов со ссылкой на источники сообщает о задержании и объявлении подозрения личному охраннику Виктора Медведчука Константину Иванову

Об этом он написал в своем Facebook.

"По данным источников Цензор.Нет, операция проходила в помещениях детективного и охранного агентства "Шторм", которое обеспечивает безопасность самого Медведчука и структур "Оппозиционного платформы - За Жизнь ", задержан один из основателей компании Константин Иванов. Иванов - один из личных охранников Медведчука ", - пишет Бутусов.

По словам Бутусова, Иванову объявлено подозрение в слежке и незаконном сборе информации, нарушении неприкосновенности частной жизни.

В ходе обыска была изъята шпионская электронная  техника, которая используется для сбора информации.

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