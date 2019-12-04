СБУ разоблачила попытку ФСБ завербовать жителя Мариуполя

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Установлено, что украинец был завербован во время пребывания в России на заработках. "Беседу" с нашим соотечественником проводил сотрудник ФСБ РФ Петр Горохов. Путем психологического давления, запугивания, шантажа офицер заставил украинца согласиться на сотрудничество.

Российский "куратор" поставил гастарбайтеру задачи по сбору информации о местах расположения и численности личного состава ВСУ. Особое внимание украинец должен был уделять частям, расположенным в приграничных районах. Отдельно он должен был собирать данные о деятельности подразделений СБУ.

После возвращения домой мужчина осознал негативные последствия такого сотрудничества. Он обратился в Службу безопасности и подробно рассказал о вербовке и задачах.

Поскольку мужчина добровольно сообщил органы безопасности Украины о вовлечении к конфиденциальному сотрудничеству с ФСБ РФ и не выполнил ни одного задания иностранной спецслужбы, то Шевченковский районный суд Киева освободил его от уголовной ответственности на основании ч. 2 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

В то же время Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины, полковнику Управления Федеральной службы безопасности РФ по Свердловской области Горохову Петру Владимировичу.