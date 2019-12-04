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Espreso.tvОбществоС начала российской агрессии погибло уже 14 тысяч украинцев, - Пристайко

С начала российской агрессии погибло уже 14 тысяч украинцев, - Пристайко


фото: rfe
С начала гибридной войны в Донбассе погибли 14 тысяч человек

Об этом заявил глава МИД Вадим Пристайко на встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО в Лондоне, сообщает пресс-служба ведомства.

"Даже не будучи членом Альянса, Украина защищает восточный фланг НАТО. Мы не понаслышке знаем, что такое настоящие угрозы на передовой - в Украине погибли 14000 человек из-за решения России военным путем навязать свою политическую систему наших людей", - подчеркнул Пристайко .

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