С начала российской агрессии погибло уже 14 тысяч украинцев, - Пристайко

4 декабря, 2019, 12:59

С начала гибридной войны в Донбассе погибли 14 тысяч человек

Об этом заявил глава МИД Вадим Пристайко на встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО в Лондоне, сообщает пресс-служба ведомства.

"Даже не будучи членом Альянса, Украина защищает восточный фланг НАТО. Мы не понаслышке знаем, что такое настоящие угрозы на передовой - в Украине погибли 14000 человек из-за решения России военным путем навязать свою политическую систему наших людей", - подчеркнул Пристайко .