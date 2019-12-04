С начала российской агрессии погибло уже 14 тысяч украинцев, - Пристайко
4 декабря, 2019, 12:59
С начала гибридной войны в Донбассе погибли 14 тысяч человек
Об этом заявил глава МИД Вадим Пристайко на встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО в Лондоне, сообщает пресс-служба ведомства.
"Даже не будучи членом Альянса, Украина защищает восточный фланг НАТО. Мы не понаслышке знаем, что такое настоящие угрозы на передовой - в Украине погибли 14000 человек из-за решения России военным путем навязать свою политическую систему наших людей", - подчеркнул Пристайко .
Читайте также
-
2 декабря, 2019 Виталий Портников: Володин не угрожает, а предупреждает
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-
-
Читайте также
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-