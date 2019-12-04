Регламентный комитет Рады поддержал назначение Ясько на прежнюю должность Яременко
4 декабря, 2019, 17:36
Комитет Верховной Рады по вопросам регламента поддержал проект постановления об увольнении депутата Богдана Яременко с должности главы Комитета по вопросам внешней политики и назначения на нее депутата Елизаветы Ясько
Об этом сообщает Укринформ.
"Проект нашего решения предлагается рекомендовать парламенту отозвать Яременко с должности главы Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества по его собственному заявлению, а также поддержать предложение депутатской фракции партии "Слуга народа" об избрании на эту должность народного депутата Ясько", - отметил глава комитета Сергей Кальченко.
- 30 октября в соцсетях появилось переписки народного депутата от "Слуги народа" Богдана Яременко во время заседания Верховной Рады по якобы проституткой.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия видит три варианта решения скандала вокруг депутата Богдана Яременко, и решение примет фракция.
- "Голос", "Батькивщина" и "ЕС" призвали освободить Яременко с должности главы комитета Рады.
- Народный депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко написал заявление о сложении полномочий главы комитета Рады по вопросам иностранных дел.
- Фракция "Слуга народа" на заседании принял решение о переизбрании главы Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной Рады.
- Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что парламент не успел снять Богдана Яременко с поста главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.
- Главой комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества состояние Елизавета Ясько.
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