Регламентный комитет Рады поддержал назначение Ясько на прежнюю должность Яременко

4 декабря, 2019, 17:36



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Комитет Верховной Рады по вопросам регламента поддержал проект постановления об увольнении депутата Богдана Яременко с должности главы Комитета по вопросам внешней политики и назначения на нее депутата Елизаветы Ясько