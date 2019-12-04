 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРегламентный комитет Рады поддержал назначение Ясько на прежнюю должность Яременко

Регламентный комитет Рады поддержал назначение Ясько на прежнюю должность Яременко


фото: facebook
Комитет Верховной Рады по вопросам регламента поддержал проект постановления об увольнении депутата Богдана Яременко с должности главы Комитета по вопросам внешней политики и назначения на нее депутата Елизаветы Ясько

Об этом сообщает Укринформ.

"Проект нашего решения предлагается рекомендовать парламенту отозвать Яременко с должности главы Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества по его собственному заявлению, а также поддержать предложение депутатской фракции партии "Слуга народа" об избрании на эту должность народного депутата Ясько", - отметил глава комитета Сергей Кальченко.

  • 30 октября в соцсетях появилось переписки народного депутата от "Слуги народа" Богдана Яременко во время заседания Верховной Рады по якобы проституткой.
  • Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия видит три варианта решения скандала вокруг депутата Богдана Яременко, и решение примет фракция.
  • "Голос", "Батькивщина" и "ЕС" призвали освободить Яременко с должности главы комитета Рады.
  • Народный депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко написал заявление о сложении полномочий главы комитета Рады по вопросам иностранных дел.
  • Фракция "Слуга народа" на заседании принял решение о переизбрании главы Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной Рады.
  • Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что парламент не успел снять Богдана Яременко с поста главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.
  • Главой комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества состояние Елизавета Ясько.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 декабря, 2019 среда

больше новостей

4 декабря, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать