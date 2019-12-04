Рада изменила правила дерегуляции для бизнеса
4 декабря, 2019, 15:31
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №1067-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ускорения дерегуляции в сфере хозяйственной деятельности"
Законопроект № 1067-д поддержали 229 парламентариев.
Документом предлагается предусмотреть, что разрешительный орган, уполномоченный выдавать документ разрешительного характера, а также перечень и требования к документам, которые субъекту хозяйствования необходимо подать для получения документа разрешительного характера - определяются на уровне актов Кабинета министров.
Согласно закону, наименование государственной услуги и основания для ее получения, субъект предоставления админуслуги и его полномочия по предоставлению такой услуги, а также перечень и требования к документам, необходимым для получения админуслуги, - определяются на уровне актов правительства.
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