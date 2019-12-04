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Espreso.tvОбществоРада изменила правила дерегуляции для бизнеса

Рада изменила правила дерегуляции для бизнеса


фото: rada.gov.ua
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №1067-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ускорения дерегуляции в сфере хозяйственной деятельности"

Законопроект № 1067-д поддержали 229 парламентариев.

Документом предлагается предусмотреть, что разрешительный орган, уполномоченный выдавать документ разрешительного характера, а также перечень и требования к документам, которые субъекту хозяйствования необходимо подать для получения документа разрешительного характера - определяются на уровне актов Кабинета министров.

Согласно закону, наименование государственной услуги и основания для ее получения, субъект предоставления админуслуги и его полномочия по предоставлению такой услуги, а также перечень и требования к документам, необходимым для получения админуслуги, - определяются на уровне актов правительства.

 

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