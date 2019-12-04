Рада проголосовала закон об электроэнергии: запрещено импортировать электричество из России

4 декабря, 2019, 13:33

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2233, который предусматривает возможность временного регулирования цен на рынке электроэнергии

За соответствующий законопроект №2233 проголосовало 274 депутата.

Согласно пояснительной записке, целью закона является недопущение неконтролируемого роста цен на электроэнергию. В частности, тарифном регулятору (НКРЕКП) позволят установить предельный размер цены на электричество на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке.

Документом также запрещается продажа и / или поставки электроэнергии, импортируемой из Российской Федерации, по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке. НКРЕКП предоставили право аннулировать результаты торгов о закупке электроэнергии в России.

Согласно закону, временно, до 31 декабря 2020 года, регулятор полномочия ограничивать доступную пропускную способность, делится на суточных и месячных аукционах, в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического сообщества.

Кроме того, НКРЕКП имеет право аннулировать результаты годового аукциона, на котором распределены пропускную способность на 2020 год в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического сообщества. В таком случае осуществляется возмещение средств, уплаченных за распределенную пропускную способность.

Указано, что со дня начала функционирования рынка "на сутки вперед" к 31 декабря 2019 года включительно предельная нижняя граница обязательной продажи электроэнергии производителями на рынке "на сутки вперед" (кроме производителей, осуществляющих производство электрической энергии из альтернативных источников энергии) не может быть меньше 10% их месячного объема продаж электроэнергии в соответствии с правилами рынка.

При этом с 1 января 2020 года до 31 декабря 2025 включительно предельная нижняя граница обязательного месячного объема продаж электроэнергии производителями (кроме тех, которые осуществляют производство из альтернативных источников энергии) и импортерами на рынке "на сутки вперед" не может быть менее 15 % их месячного объема продаж электроэнергии в соответствии с правилами рынка.

Предельные цены устанавливаются регулятором после консультаций с Антимонопольным комитетом Украины.

Да, 1 июля 2023 года стоимость услуги по обеспечению увеличения доли производства э / э из альтернативных источников, которая предоставляется гарантированным покупателем, определяется с учетом разницы между доходами и расходами, возникшей во время выполнения гарантированным покупателем возложенных на него Кабмином спецобязательств для обеспечения общественных интересов (кроме специальных обязанностей для обеспечения увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников энергии).

В законе прописано, что к 1 апреля 2020 регулятор имеет право устанавливать на уровне не ниже себестоимости тариф на отпуск электроэнергии производителям, которые осуществляют комбинированное производство электрической и тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, в случаях, предусмотренных решением правительства о возложении специальных обязанностей по обращению такого производителя.