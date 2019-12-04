"Зовите Ольгу": "Железный человек" Роберт Дауни-младший обратился к украинцам и приглашает на новый фильм "Дулитл"
Соответствующее обращение появилось на Youtube.
Эксцентричный доктор Дулитл, у которого блестяще перевоплотился актер, лично приглашает в увлекательное путешествие в кино.
В видео актер рассуждает, похож ли попугай Полинезия на соловья и кто из его друзей взялся бы за приготовление украинского борща.
В украинский прокат "Дулиттл" выйдет 9 января 2020 года.
Напомним, фильм основан на популярной в 20-е годы в США серии детских книг Хью Лофтинга о ветеринаре Докторе Дулиттл, который умел разговаривать с животными. В 1967 по детской книге сделали одноименный мюзикл, главную роль в котором исполнил Рекс Харрисон. Через 30 лет студия 20th Century Fox решила создать ремейк картины, а роль Дулиттла выполнил комедийный актер Эдди Мерфи.
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