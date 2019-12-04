"Зовите Ольгу": "Железный человек" Роберт Дауни-младший обратился к украинцам и приглашает на новый фильм "Дулитл"

4 декабря, 2019, 17:06

Один из самых известных голливудских актеров Роберт Дауни-младший записал сообщение для украинских зрителей

Соответствующее обращение появилось на Youtube.

Эксцентричный доктор Дулитл, у которого блестяще перевоплотился актер, лично приглашает в увлекательное путешествие в кино.

В видео актер рассуждает, похож ли попугай Полинезия на соловья и кто из его друзей взялся бы за приготовление украинского борща.

В украинский прокат "Дулиттл" выйдет 9 января 2020 года.

Напомним, фильм основан на популярной в 20-е годы в США серии детских книг Хью Лофтинга о ветеринаре Докторе Дулиттл, который умел разговаривать с животными. В 1967 по детской книге сделали одноименный мюзикл, главную роль в котором исполнил Рекс Харрисон. Через 30 лет студия 20th Century Fox решила создать ремейк картины, а роль Дулиттла выполнил комедийный актер Эдди Мерфи.