"Заказ не снят": отец убитого мальчика Соболев назвал фамилии людей, которых просит проверить на полиграфе

4 декабря, 2019, 17:57

Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев назвал фамилии людей, которых просит пройти проверку на полиграфе относительно покушения на него, в результате которого погиб его трехлетний сын

Об этом Соболев сказал в комментарии журналистам, передает Еспресо.TV.

"У меня к полицейским одно предложение: я готов предоставить список фамилий, которые, на мой взгляд, нужно просто посадить на детектор лжи. И всегда есть два ответа на вопрос: да и нет. Если кто-то примет третье решение - спрятаться или что-то еще сделать, это будет их право. На сегодняшний день, насколько мне известно, заказ не выполнен - заказ не снят. Дай бог им всем крепкого здоровья ", - сказал Соболев.

При этом депутат заявил, что ему угрожают в течение 4 лет и уже пытались заказать его убийство ранее.

"Мне угрожают уже 4 года. В 2014 году в один дом в Донецке, где жил сын, въехали на БТР, а в другом - устроили склад боеприпасов. У меня есть аудиозапись, как меня 4 года назад пытались заказать", - сказал Соболев.

Соболев назвал 7 фамилий и добавил, что еще одну оставил "на потом".

"А фамилии следующие: двух судей, которые за время своей работы стали миллиардерами, у которых апартаменты в Испанию, Австрии - Емельянов, Татьков (Виктор Татьков - экс-глава Высшего хозяйственного суда, Артур Емельянов - его бывший заместитель - ред.). В этой самой компании есть два человека, которые работают в этой компании: Браславский и Малик. Есть молодой человек, который до войны был, скорее всего, никем. Во время войны ... невозможно за год на честном бизнесе взлететь в год. Есть такой в Мариуполе большой специалист Николай Будыко, который пытается прикрываться своим братом. Есть такая девушка, которой 20 лет своей жизни я посвятил, учил, воспитывал - Евгения Бурун, которая с начала войны живет в Донецке и очень успешно занимается бизнесом. Есть такой Михаил Иванюк. Я думаю, он меня услышит. Миш, присядь на детектор лжи и покажи, что ты не от кого не скрываешься и у тебя совесть чиста. А также у меня есть еще две фамилии. Остальное я оставлю для себя. Александра Грановского (экс-нардеп от БПП - ред.) знаете такого? Саша, присядь на детектор, я хочу услышать, что ты мне расскажешь. Кто что знал, кто кого заказывал. Расскажешь на детекторе, как агентство "Буквы" 4 года надо мной издевалось. Я по всем указанным фамилиям не имею никаких претензий. Последнюю фамилию оставлю на потом. У меня пока одна просьба - присядьте на детектор и покажите мне и моей жене, моей семьи и покажите, что вы честные ", - сказал Соболев.