"Ввозят как помощь и продают в модных бутиках": в Минсоцполитики взялись за схемы с гуманитаркой

4 декабря, 2019, 11:15

Государственный бюджет Украины получает значительные убытки из-за схем на гуманитарной помощи

Об этом заявил заместитель министра социальной политики Олег Коваль на своей странице в Facebook.

По его словам, Минсоцполитики отвечает за предоставление товара из-за границы статуса гуманитарной помощи, освобождает такие товары от уплаты налогов и таможенных платежей. Что, в свою очередь, помогает нечестным дельцам завозить новый товар под видом гуманитарки и продавать на рынках и в модных бутиках.

"Как следствие - госбюджет недополучает кучу денег", - подчеркнул Коваль.

Он напомнил, что 19 декабря на заседании рабочей группы министерства рассматривались 133 обращения о признании грузов гумпомощью.

"Пока только 28 из них мы признали гуманитаркой. По остальным мы направили запросы в соответствующие органы и ожидаем результат. В основном подтверждение ожидают грузы с одеждой и обувью", - уточнил Коваль.

По данным министерства, с января по октябрь в Украине поступило 20 100 тонн гуманитарки, оформленной на 427 благотворительные фонды и организации от 39 стран-доноров. Из товаров, ввозимых по его словам, 55% составляет одежду и обувь - 11 000 тонн и если предположить, что средний вес единицы одежды или обуви составляет 1 кг, то за 10 месяцев в Украину было ввезено 11 млн единиц одежды.

Коваль предположил, если посчитать стоимость одежды по 200 грн за единицу, то получится 2,2 млрд грн. "Если растамаживать эту одежду по правилах не гуманитарки - это почти 0,5 млрд грн только налога на добавленную стоимость в государственный бюджет", - подчеркнул Коваль.

"У нас возникают серьезные сомнения относительно заявлений" благотворительных организаций ", которые говорят, что завозят вещи в нашу страну и все раздают людям", - написал он и добавил, что Минсоцполитики разработало и направило на согласование органами власти постановление Кабмина "О некоторых вопросах организации ведение Автоматизированной системы регистрации гуманитарной помощи ".