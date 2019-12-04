"Атлетико" может попрощаться со знаменитым тренером
4 декабря, 2019, 16:58
Испанский "Атлетико" недоволен результатами команды в этом сезоне и может разорвать контракт с тренером Диего Симеоне
Об этом сообщает Marca.
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне может вскоре покинуть свой пост. Руководство испанского клуба недовольно последними результатами команды. Аргентинский специалист может быть уволен в ближайшее время.
В нынешнем сезоне после 15 сыгранных туров, "Атлетико" занимает шестое место в чемпионате Испании, имеет в активе 25 очков и отстает от лидеров - "Барселоны" и "Реала" на 6 очков.
Диего Симеоне возглавляет команду с 2011 года. Вместе с "Атлетико" тренер выиграл чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны, дважды становился победителем Лиги Европы, выиграл Суперкубок УЕФА и два раза выводил команду в финал Лиги чемпионов.
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