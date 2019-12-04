"Атлетико" может попрощаться со знаменитым тренером

4 декабря, 2019, 16:58

Испанский "Атлетико" недоволен результатами команды в этом сезоне и может разорвать контракт с тренером Диего Симеоне

Об этом сообщает Marca.

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне может вскоре покинуть свой пост. Руководство испанского клуба недовольно последними результатами команды. Аргентинский специалист может быть уволен в ближайшее время.

В нынешнем сезоне после 15 сыгранных туров, "Атлетико" занимает шестое место в чемпионате Испании, имеет в активе 25 очков и отстает от лидеров - "Барселоны" и "Реала" на 6 очков.

Диего Симеоне возглавляет команду с 2011 года. Вместе с "Атлетико" тренер выиграл чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны, дважды становился победителем Лиги Европы, выиграл Суперкубок УЕФА и два раза выводил команду в финал Лиги чемпионов.