Против России могут ввести новые санкции за убийство в Берлине, - СМИ

4 декабря, 2019, 16:08

Правительство Германии может ввести новые санкции против России из-за убийства гражданина Грузии в Берлине

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Сообщается, что России угрожают новые дипломатические или другие санкции, если появятся доказательства связи российских властей с убийством в августе гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.

Источник WSJ в прокуратуре, знакомый с ходом расследования, сообщил, что подозреваемый может быть связан с Россией, а дело передадут федеральному прокурору, который занимается делами национальной безопасности. Исполнителем убийства называют Вадима Красикова, который в России разыскивается за похожее убийство.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия выслала двух сотрудников посольства России в связи с убийством Хангошвили в Берлине. Немецкая прокуратура заявила, что у нее есть достаточно фактических доказательств причастности государственных органов РФ или Чечни к убийству.