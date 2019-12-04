Против России могут ввести новые санкции за убийство в Берлине, - СМИ
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Сообщается, что России угрожают новые дипломатические или другие санкции, если появятся доказательства связи российских властей с убийством в августе гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.
Источник WSJ в прокуратуре, знакомый с ходом расследования, сообщил, что подозреваемый может быть связан с Россией, а дело передадут федеральному прокурору, который занимается делами национальной безопасности. Исполнителем убийства называют Вадима Красикова, который в России разыскивается за похожее убийство.
Напомним, ранее сообщалось, что Германия выслала двух сотрудников посольства России в связи с убийством Хангошвили в Берлине. Немецкая прокуратура заявила, что у нее есть достаточно фактических доказательств причастности государственных органов РФ или Чечни к убийству.
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