Президент Казахстана Токаев: Мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией

4 декабря, 2019, 12:25

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в его стране не называют ситуацию в Крыму аннексией со стороны России

В интервью DW он сказал, что аннексия - "это слишком трудное слово по Крыму".

"То, что произошло, то произошло", - отметил Токаев.

По его словам, в Казахстане не напуганы событиями в Украине, поскольку "у нас абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией".

"С самого начала мы верили в мудрость, порядочность российского руководства", - добавил он.