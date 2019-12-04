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Espreso.tvМирПрезидент Казахстана Токаев: Мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией

Президент Казахстана Токаев: Мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией


фото: dw
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в его стране не называют ситуацию в Крыму аннексией со стороны России

В интервью DW он сказал, что аннексия - "это слишком трудное слово по Крыму".

"То, что произошло, то произошло", - отметил Токаев.

По его словам, в Казахстане не напуганы событиями в Украине, поскольку "у нас абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией".

"С самого начала мы верили в мудрость, порядочность российского руководства", - добавил он.

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