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Espreso.tvМирПремьер Швеции очертил главные направления поддержки Украины

Премьер Швеции очертил главные направления поддержки Украины


фото: president.gov.ua
Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен во время совместного брифинга с президентом Владимиром Зеленским назвал три ключевых направления поддержки Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Наша программа поддержки базируется на трех основных направлениях. Первый, это поддержка экономического развития. Второй нацелен на укрепление демократии, прав человека и верховенства права, и третий - связан с защитой окружающей среды", - сказал он.

"Швеция является длительным партнером Украины. И мы является вторым по объему технической помощи донором. Мы планируем и в дальнейшем поддерживать усилия Украины для улучшения жизни всех украинцев и для приближения Украины к Европейскому Союзу", - добавил глава шведского правительства.

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