Премьер Швеции очертил главные направления поддержки Украины
4 декабря, 2019, 13:31
Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен во время совместного брифинга с президентом Владимиром Зеленским назвал три ключевых направления поддержки Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Наша программа поддержки базируется на трех основных направлениях. Первый, это поддержка экономического развития. Второй нацелен на укрепление демократии, прав человека и верховенства права, и третий - связан с защитой окружающей среды", - сказал он.
"Швеция является длительным партнером Украины. И мы является вторым по объему технической помощи донором. Мы планируем и в дальнейшем поддерживать усилия Украины для улучшения жизни всех украинцев и для приближения Украины к Европейскому Союзу", - добавил глава шведского правительства.
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