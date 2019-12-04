Правительство запустило "пилот" цифровой ID-карты гражданина

4 декабря, 2019, 13:58

Кабинет министров Украины вводит пилотный проект использования цифровых идентификаторов граждан Украины, который будут использовать и для переписи населения

Соответствующее решение приняли на заседании правительства 4 декабря, передает пресс-служба.

Цифровые ID будут использоваться для верификации пользователей электронных реестров. Также, верифицированные данные помогут обеспечить наполнение Всеукраинской переписи населения. А еще в дальнейшем будет упрощена процедура социальных выплат.

"Для этого в течение следующих шести месяцев будут проверены состояние технической безопасности и защиты имеющихся реестров, а также полнота и достоверность данных пользователей в уже имеющихся реестрах, в частности путем сопоставления данных различных реестров между собой", - сообщили в правительстве.

Запуск проекту цифрового ID должен устранить дублирование информации об одном и том же лице в реестрах, отметили в правительстве.