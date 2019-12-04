Правительство еще на год продлило пошлины на российские товары

4 декабря, 2019, 12:58

Кабинет министров Украины на своем сегодняшнем заседании продлил на год действие пошлин в отношении товаров из Российской Федерации товаров в 31 декабря 2020 года

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Согласно документу, который имеется в распоряжении " РБК-Украина ", Кабмин решил внести изменения в постановление от 30 декабря 2015 № 1146, продлив действие пошлин до конца 2019 года.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, Россия с е января 2016 года в одностороннем порядке прекратила действие Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ в отношении Украины, в связи с чем к товарам украинского происхождения применяется ввозная пошлина в размере ставок Единого таможенного тарифа ЕАЭС.

Кроме того, с августа 2014 года на территорию России запрещен ввоз сельскохозяйственной продукции 3 Украина. Также с 1 июня 2019 года введена разрешительная система вывоза в Украину отдельных товаров согласно утвержденного перечня.

"Указанные действия со стороны РФ наносят ущерб интересам национальной экономической безопасности, экономическим интересам Украины и законным интересам субъектов внешнеэкономической деятельности, и содержат признаки дискриминационных действий в отношении Украины в сфере торговли", - говорится в документе.

Проект постановления был разработан Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины "в ответ на недружественные действия РФ и в соответствии со статьей 29 Закона Украины" О внешнеэкономической деятельности ".