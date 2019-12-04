Порошенко в письме к президенту Европейского совета призвал лидеров ЕС продлить санкции против России

4 декабря, 2019, 10:44

Об этом сообщает пресс-центр " Европейской солидарности ".

Пятый президент подчеркнул, что в контексте Нормандской встречи в Париже 9 декабря важно сохранить единство и солидарность Евросоюза с Украиной в ее стремлении восстановить суверенитет и территориальную целостность.

В связи с этим Порошенко призвал лидеров Евросоюза одобрить на следующем заседании Европейского Совета политическое решение о продлении экономических санкций против России за ее продолжающуюся агрессию против нашей страны.

Пятый президент выразил надежду на дальнейшую личную поддержку со стороны президента Европейского совета курса на интеграцию Украины в Европейский Союз.

Порошенко поздравил Мишеля со вступлением в должность и пожелал успехов в продвижении европейской повестки дня.