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Espreso.tvОбществоПорошенко в письме к президенту Европейского совета призвал лидеров ЕС продлить санкции против России

Порошенко в письме к президенту Европейского совета призвал лидеров ЕС продлить санкции против России


фото: golos.ua
Пятый президент Украины, глава политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко направил письмо в адрес президента Европейского совета Шарля Мишеля

Об этом сообщает пресс-центр " Европейской солидарности ".

Пятый президент подчеркнул, что в контексте Нормандской встречи в Париже 9 декабря важно сохранить единство и солидарность Евросоюза с Украиной в ее стремлении восстановить суверенитет и территориальную целостность.

В связи с этим Порошенко призвал лидеров Евросоюза одобрить на следующем заседании Европейского Совета политическое решение о продлении экономических санкций против России за ее продолжающуюся агрессию против нашей страны.

Пятый президент выразил надежду на дальнейшую личную поддержку со стороны президента Европейского совета курса на интеграцию Украины в Европейский Союз.

Порошенко поздравил Мишеля со вступлением в должность и пожелал успехов в продвижении европейской повестки дня.

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