Польская газета Rzeczpospolita объявила список номинантов на соискание премии имени Ежи Гедройца
4 декабря, 2019, 12:16
Среди кандидатов на получение Премии - украиновед, переводчица, профессор Киево-Могилянской академии, вице-президент Украинского ПЕН Ольга Гнатюк и публицист, почетный президент Украинского ПЕН Николай Рябчук
Об этом говорится на странице Украинский ПЕН в Facebook .
Также на Премию этого года номинированы украинский журналист и политик Николай Княжицкий, директор Международного фестиваля Бруно Шульца в Дрогобыче, переводчица Вера Менек и историк, политолог, дипломат, ректор Прикарпатского национального университета им. В. Стефаника Игорь Цепенда.
Премия имени Ежи Гедройца - гуманитарная премия, основана в 2001 году сенатом университета им. Марии Кюри-Склодовской в Люблине. Присуждается за исследования парижского наследия польского журнала "Культура" или творческое продолжение идей Ежи Гедройца.
Имя лауреата станет известно 10 декабря.
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