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Espreso.tvОбществоПольская газета Rzeczpospolita объявила список номинантов на соискание премии имени Ежи Гедройца

Польская газета Rzeczpospolita объявила список номинантов на соискание премии имени Ежи Гедройца


фото: belsat.eu
Среди кандидатов на получение Премии - украиновед, переводчица, профессор Киево-Могилянской академии, вице-президент Украинского ПЕН Ольга Гнатюк и публицист, почетный президент Украинского ПЕН Николай Рябчук

Об этом говорится на странице Украинский ПЕН в Facebook .

Также на Премию этого года номинированы украинский журналист и политик Николай Княжицкий, директор Международного фестиваля Бруно Шульца в Дрогобыче, переводчица Вера Менек и историк, политолог, дипломат, ректор Прикарпатского национального университета им. В. Стефаника Игорь Цепенда.

Премия имени Ежи Гедройца - гуманитарная премия, основана в 2001 году сенатом университета им. Марии Кюри-Склодовской в Люблине. Присуждается за исследования парижского наследия польского журнала "Культура" или творческое продолжение идей Ежи Гедройца.

Имя лауреата станет известно 10 декабря.

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