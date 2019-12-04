Погода на четверг: Диденко пообещала осадки лишь на Харьковщине и Луганщине
4 декабря, 2019, 12:32
Погоду в четверг, 5 декабря, будет определять антициклон Sarena, который принесет отсутствие осадков почти на всей территории Украины
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко, передает Еспресо.TV .
Синоптик предполагает отсутствие осадков по всей территории Украины. Осадки в виде снега и дождя возможны только на территории Харьковщины и Донетчины, которые затронет атмосферным фронтом, что будет бушевать в России.
"Температура воздуха в четверг пока существенно не изменится: ночью 1-5 градусов, на Западе к -7-9 градусов, днем в Украине предполагается + 1 + 5 градусов, в восточных областях от 2 мороза до 2 градусов тепла", - сообщает Диденко.
В Киеве ночью будет небольшой мороз до -3 градусов, днем ожидается до +4. Влажность будет низкой, ветер юго-западный, 3-8 м / с.
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