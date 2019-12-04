Основатели Google Пейдж и Брин ушли с должностей
Об этом сообщает Радио Свобода .
Новым руководителем Alphabet будет гендиректор Google Сундар Пичай, который будет сочетать две должности.
Пейдж и Брин продолжат работу в холдинге в качестве членов совета директоров.
Они объяснили свое решение желанием упростить структуру менеджмента Alphabet.
Как отмечается в их письме, 21 года после основания Google, когда компания достигла "совершеннолетия", пора играть "роль гордых родителей, предлагая советы и любовь, но не ежедневное ворчание".
The New York Times называет это концом эпохи для Google, ведь Пейдж и Брин олицетворяли компанию с момента основания и были двумя самыми влиятельными деятелями технологической отрасли наравне с учредителями Apple и Microsoft, Стивом Джобсом и Биллом Гейтсом.
Сергей Брин и Ларри Пейдж создали Google в 1998 году. В 2015 году компанию реорганизовали в холдинг Alphabet. Тогда же Google возглавил Сундар Пичай.
Прибыль Alphabet в 2018 году достигла почти 31 миллиардов долларов. В компании работают более 100 тысяч человек.
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