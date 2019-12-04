Оккупанты на Донбассе трижды с начала суток обстреляли украинские позиции

4 декабря, 2019, 18:28

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает штаб ООС.

Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

2 обстрела позиций украинских защитников российскими оккупационными войсками, зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": дважды неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник также совершил 1 обстрел по укреплениям Объединенных сил: у Широкиного - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Сегодня, 4 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в зоне разведения войск:

Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" сегодня осуществлялись 1 автобусом. Сотрудники Красного Креста продолжают деятельность по оказанию помощи гражданским.

На участке разведения №2, в районе населенного пункта Золотое Луганской области, обстановка остается стабильной. Осуществляются мероприятия по соблюдению режима ТИШИНА.

На участке разведения №3, в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области, сегодня, силами и средствами ГСЧС Украины при обследовании территории было изъято 2 взрывоопасных предмета. Кроме того, демонтировано 2 вспомогательных сооружения и 1 блиндаж. В работах на этом участке задействованы 30 представителей ГСЧС Украины и 13 единиц техники.

Сегодня, с получением долгожданных гарантий соблюдения режима прекращения огня со стороны оккупационной администрации Российской Федерации в Донецкой области, с 9:00 в районе населенного пункта Марьинка началось проведение аварийно-восстановительных работ.

Украинские спасательные службы и рабочие АО "ДТЭК Донецкие электросети" заменили поврежденный трансформатор и отремонтировали линии электропередач. 38 домов из 60 уже подключены к электроснабжению. Завтра работы продолжатся.