Новый закон превращает ГБР на ручную машину влияния и политического давления, - Княжицкий

4 декабря, 2019, 10:07

Поправки в закон о Государственном бюро расследований, которые приняла Верховная Рада Украины, противоречат Конституции, ведь переводят ведомство в вертикаль президентской власти

Об этом на телеканале "Прямой" заявил народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий.

"То, что предлагалось, и то, что было проголосовано, в законе о Государственном бюро расследований, фактически ставит его в вертикаль президента, что абсолютно противоречит Конституции. Потому, согласно Конституции, у нас есть три ветви власти: законодательная ветвь власти, исполнительная ветвь власти и судебная ветвь власти. ГБР как исполнительная ветвь власти должно было быть под Кабинетом Министров. А Кабинет Министров должен проводить конкурсы, например, на должности заместителей руководителя ГБР. Мы знаем, как глава ГБР Роман Труба, выполнял все указания, которые ему давал господин Богдан или другие чиновники Офиса Президента для преследования тех или иных лиц. То Петра Порошенко, то Константина Жеваго, то многих других лиц, кого вспоминал Труба и по которым давал указания то атаковать, то отступать. Одним словом, это не правоохранительный орган , а пародия на правоохранительный орган. "Европейская солидарность" заинтересована в том, чтобы Труба быстрее ушел с должности, но мы не заинтересованы в том, чтобы превращать Государственное бюро расследований в репрессивный орган, который находится в руках одного человека, - президента ", - отметил д епутат.

Он подчеркнул, что ГБР - единственный государственный орган, где руководство назначается без конкурса.

"Председатель ГБР волюнтаристским методом сам их назначает и сам их освобождает. А сам полностью зависим от одной вертикали - президента. Непонятно, в которой вертикали этот орган. Непонятно его статус. Понятно только, что он превращается в ручную машину влияния и политического давления ", - заявил Княжицкий.

По его словам, фракция "Европейская Солидарность" не поддерживает это.

"Мы за то, чтобы Украинское государство оставалось демократичным. И я абсолютно убежден, что и депутаты из большинства, из" Слуги народа ", и сам президент Зеленский должны быть в этом заинтересованы. Потому что их же будут преследовать те органы репрессивные, которые они сейчас пытаются создать, и у них не будет возможности защиты, и у общества не будет возможности защиты от диктатуры. Поэтому мы за это и не голосовали ", - добавил политик.