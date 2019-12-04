Нефть из известного месторождения Brent прекратят добывать в 2020 году

4 декабря, 2019, 11:55

Нефтяная компания Royal Dutch Shell полностью прекратит добычу нефти на месторождении Brent в 2020 году

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что компания продолжит продавать смесь под маркой Brent, но в ней уже не будет нефти из одноименного месторождения.

"Последнюю работающую скважину закроют в следующем году. Brent была краеугольным камнем для отрасли на протяжении более 40 лет", - рассказал вице-президент Royal Dutch Shell по разведке и добыче Стив Фимистер.

WSJ отмечает, что закрытие этого месторождения знаменует своеобразный "конец эпохи", а нефтедобывающая промышленность смещает свой фокус на более мелкие месторождения, расположенные у имеющейся инфраструктуры.