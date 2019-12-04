НАТО считает Россию угрозой евроатлантической безопасности, - право саммита

4 декабря, 2019, 16:47

НАТО будет взвешенно реагировать на агрессивные действия России, которые представляют угрозу евроатлантической безопасности, и остается открытым к диалогу и к конструктивным отношениям с Москвой, когда действия России это позволят

Об этом говорится в итоговой декларации встречи лидеров НАТО в Лондоне 3-4 декабря, сообщает пресс-служба Альянса.

Так, в документе указаны две угрозы - агрессивная деятельность России и международный терроризм.

"Мы сталкиваемся с различными угрозами и вызовами, исходящими из всех стратегических направлений. Агрессивные действия России представляют угрозу для евроатлантической безопасности; терроризм во всех его формах и проявлениях остается постоянной угрозой для всех нас. Государственные и негосударственные субъекты оспаривают основанный на правилах международный порядок. Нестабильность за пределами наших границ также способствует нелегальной миграции. Мы сталкиваемся с кибер - и гибридными угрозами ", - говорится в декларации.

Кроме того, саммит утвердил решение о признании космоса сферой операционной деятельности альянса.