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Espreso.tvОбществоНацбанк просит Раду наказать депутата Дубинского из-за матов

Нацбанк просит Раду наказать депутата Дубинского из-за матов

Национальный банк Украины обратился к Верховной Раде с просьбой выяснить, является ли нардеп Дубинский автором оскорбительных сообщений, где он высказался об открытии против него производства в суде, и дать этому правовую оценку

Об этом сообщает НВ со ссылкой на письмо Нацбанка, которое оказалось в распоряжении издания.

В письме Национальный банк Украины (НБУ) обратился к голове Верховной Рады (ВР) Украины Дмитрию Разумкову, руководителю комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР Сергею Кальченко и председателю комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВР Даниилу Гетманцеву с просьбами :

1. Установить, является ли народный депутат Александр Дубинский автором опубликованного на странице Dubinsky.pro в социальной сети facebook и в ассоциированном канале в системе мгновенных сообщений telegram сообщение, в котором в грубой форме и с использованием ненормативной лексики описывается отрицательная оценка лицом факта открытия Соломянским районным судом города Киева производство по иску Национального банка Украины в Дубинского по делу о защите деловой репутации.

2. В случае подтверждения авторства, предоставить надлежащую правовую оценку действиям Дубинского и принять соответствующие меры для предотвращения подобных действий в будущем.

  • Напомним, ранее Соломенский районный суд Киева 12 ноября открыл производство по иску НБУ к депутату Дубинскому о защите деловой репутации центрального банка.
  • Правление Национального банка Украины уверено, что через Александра Дубинского, которого в медиа называют рупором олигарха Игоря Коломойского, реализуется целенаправленная информационная атака на Национальный банк.
  • Вчера, 3 декабря, первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова заявила о личном преследовании должностных лиц Нацбанка и их семей.
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