Нацбанк просит Раду наказать депутата Дубинского из-за матов
Об этом сообщает НВ со ссылкой на письмо Нацбанка, которое оказалось в распоряжении издания.
В письме Национальный банк Украины (НБУ) обратился к голове Верховной Рады (ВР) Украины Дмитрию Разумкову, руководителю комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР Сергею Кальченко и председателю комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВР Даниилу Гетманцеву с просьбами :
1. Установить, является ли народный депутат Александр Дубинский автором опубликованного на странице Dubinsky.pro в социальной сети facebook и в ассоциированном канале в системе мгновенных сообщений telegram сообщение, в котором в грубой форме и с использованием ненормативной лексики описывается отрицательная оценка лицом факта открытия Соломянским районным судом города Киева производство по иску Национального банка Украины в Дубинского по делу о защите деловой репутации.
2. В случае подтверждения авторства, предоставить надлежащую правовую оценку действиям Дубинского и принять соответствующие меры для предотвращения подобных действий в будущем.
- Напомним, ранее Соломенский районный суд Киева 12 ноября открыл производство по иску НБУ к депутату Дубинскому о защите деловой репутации центрального банка.
- Правление Национального банка Украины уверено, что через Александра Дубинского, которого в медиа называют рупором олигарха Игоря Коломойского, реализуется целенаправленная информационная атака на Национальный банк.
- Вчера, 3 декабря, первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова заявила о личном преследовании должностных лиц Нацбанка и их семей.
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