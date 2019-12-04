На Херсонщине СБУ задержала члена "Единой России", который ехал из Крыма по украинскому паспорту
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Контрразведчики спецслужбы получили информацию, что член так называемого Севастопольского регионального отделения партии "Единая Россия" планирует прибыть на материковую часть для получения украинского паспорта.
Кучерявый известен своей антиукраинской позицией. В 2014 году, будучи участником общественной организации "Автоканал Севастополя", мужчина активно способствовал российской оккупации Крымского полуострова. В частности, он причастен к организации блокпостов в Севастополе.
За свои "заслуги" перед страной-агрессором предатель награжден медалью Минобороны РФ "За возвращение Крыма" и юбилейным знаком ФСБ РФ "Ветераны спецслужб России Защитникам Крыма и Севастополя".
В рамках уголовного производства, открытого за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, решается вопрос об осуществлении ему сообщения о подозрении.
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