На Херсонщине СБУ задержала члена "Единой России", который ехал из Крыма по украинскому паспорту

4 декабря, 2019, 19:35

На административной границе с Крымом контрразведчики Службы безопасности Украины задержали активного сторонника аннексии полуострова, члена российской партии власти "Единая Россия" Игоря Кучерявого

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Контрразведчики спецслужбы получили информацию, что член так называемого Севастопольского регионального отделения партии "Единая Россия" планирует прибыть на материковую часть для получения украинского паспорта.

Кучерявый известен своей антиукраинской позицией. В 2014 году, будучи участником общественной организации "Автоканал Севастополя", мужчина активно способствовал российской оккупации Крымского полуострова. В частности, он причастен к организации блокпостов в Севастополе.

За свои "заслуги" перед страной-агрессором предатель награжден медалью Минобороны РФ "За возвращение Крыма" и юбилейным знаком ФСБ РФ "Ветераны спецслужб России Защитникам Крыма и Севастополя".

В рамках уголовного производства, открытого за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, решается вопрос об осуществлении ему сообщения о подозрении.