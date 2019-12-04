Мы должны предоставить Украине всю помощь, в которой она нуждается, - представитель ЕС по иностранным делам
Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеф Боррель, сообщает Укринформ.
"Франция и Германия взяли на себя инициативу, и я не знаю пока, какими могут быть результаты. Но ситуация довольно понятна, когда речь идет о России. Мы должны продолжать санкции, пока не будет достигнут прогресс (в исполнении Минских договоренностей - ред.) , теперь же никакого прогресса не наблюдается. С другой стороны, мы не можем игнорировать страну, которая поставляет нам энергоресурсы, и (должны) продолжать диалог с ней. Но мы должны это делать организованным порядком. Чтобы решить этот вопрос, мы должны предоставить Украине всю помощь, в которой она нуждается. Президент Украины не хочет посылать войска, чтобы вернуть Донбасс, ведь не существует военного решения. Что мы должны делать - оставаться едиными в нашей позиции по России ", - сказал высокий представитель ЕС.
- Встреча лидеров Украины, Франции, Германии и России по урегулированию в Донбассе должна состояться 9 ноября в Париже.
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