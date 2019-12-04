Мы должны предоставить Украине всю помощь, в которой она нуждается, - представитель ЕС по иностранным делам

4 декабря, 2019, 20:30

Евросоюз должен сохранять единство по сохранению санкций против России и одновременно предоставить Украине всю помощь, в которой она нуждается

Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеф Боррель, сообщает Укринформ.

"Франция и Германия взяли на себя инициативу, и я не знаю пока, какими могут быть результаты. Но ситуация довольно понятна, когда речь идет о России. Мы должны продолжать санкции, пока не будет достигнут прогресс (в исполнении Минских договоренностей - ред.) , теперь же никакого прогресса не наблюдается. С другой стороны, мы не можем игнорировать страну, которая поставляет нам энергоресурсы, и (должны) продолжать диалог с ней. Но мы должны это делать организованным порядком. Чтобы решить этот вопрос, мы должны предоставить Украине всю помощь, в которой она нуждается. Президент Украины не хочет посылать войска, чтобы вернуть Донбасс, ведь не существует военного решения. Что мы должны делать - оставаться едиными в нашей позиции по России ", - сказал высокий представитель ЕС.