Лига наций-2020/21: стало известно, в какой корзине на жеребьевке будет Украина
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Исполнительный комитет УЕФА утвердил процедуру жеребьевки турнира Лига наций-2020/21. Событие пройдет 3 марта 2020 года в Амстердаме, однако корзины для жеребьевки известны уже сегодня.
Лига А
Корзина 1: Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария
Корзина 2: Бельгия, Франция, Испания, Италия
Корзина 3: Украина, Босния и Герцеговина, Дания, Швеция
Корзина 4: Хорватия, Польша, Германия, Исландия
Матчи Лиги наций будут проходить с сентября по ноябрь 2020 года.
Победитель каждой группы выйдет в финальную часть соревнования, которая пройдет летом 2021 года. Команды, которые займут последние места в своих квартетах, вылетают в Лигу ниже рангом.
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