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Espreso.tvСпортЛига наций-2020/21: стало известно, в какой корзине на жеребьевке будет Украина

Лига наций-2020/21: стало известно, в какой корзине на жеребьевке будет Украина


фото: uefa.com
При жеребьевке Лиги наций 2020/21 сборная Украины по футболу попадет в третью корзину вместе с Данией, Швецией и Боснией и Герцеговиной

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Исполнительный комитет УЕФА утвердил процедуру жеребьевки турнира Лига наций-2020/21. Событие пройдет 3 марта 2020 года в Амстердаме, однако корзины для жеребьевки известны уже сегодня.

Лига А

Корзина 1: Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария

Корзина 2: Бельгия, Франция, Испания, Италия

Корзина 3: Украина, Босния и Герцеговина, Дания, Швеция

Корзина 4: Хорватия, Польша, Германия, Исландия

Матчи Лиги наций будут проходить с сентября по ноябрь 2020 года.

Победитель каждой группы выйдет в финальную часть соревнования, которая пройдет летом 2021 года. Команды, которые займут последние места в своих квартетах, вылетают в Лигу ниже рангом.

  • 4 декабря начинается продажа билетов на матчи финальной части чемпионата Европы по футболу, в которой примет участие сборная Украины.
  • Генеральный директор телеканала "Футбол 1/2" Александр Денисов заявил, что матчи сборной Украины на Евро-2020 покажет ТРК "Украина" .
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