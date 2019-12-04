Лига наций-2020/21: стало известно, в какой корзине на жеребьевке будет Украина

4 декабря, 2019, 19:58

При жеребьевке Лиги наций 2020/21 сборная Украины по футболу попадет в третью корзину вместе с Данией, Швецией и Боснией и Герцеговиной

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Исполнительный комитет УЕФА утвердил процедуру жеребьевки турнира Лига наций-2020/21. Событие пройдет 3 марта 2020 года в Амстердаме, однако корзины для жеребьевки известны уже сегодня.

Лига А



Корзина 1: Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария



Корзина 2: Бельгия, Франция, Испания, Италия



Корзина 3: Украина, Босния и Герцеговина, Дания, Швеция



Корзина 4: Хорватия, Польша, Германия, Исландия



Матчи Лиги наций будут проходить с сентября по ноябрь 2020 года.

Победитель каждой группы выйдет в финальную часть соревнования, которая пройдет летом 2021 года. Команды, которые займут последние места в своих квартетах, вылетают в Лигу ниже рангом.