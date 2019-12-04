Лидеры партий "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" призвали граждан на Майдан 8 декабря

4 декабря, 2019, 14:54

Лидеры партий призывают граждан напомнить власти о "красных линиях" перед встречей глав государств в "нормандском формате"

Об этом сообщил бывший председатель Верховной Рады Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Андрей Парубий в Facebook.



Андрей Парубий продемонстрировал совместный документ с подписями трех лидеров фракций парламента - Петра Порошенко, Святослава Вакарчука и Юлии Тимошенко.

Нардеп перечисляет требования, которые требует соблюдать от президента оппозиция на предстоящем саммите:

Никаких компромиссов по унитарного государства и никакой федерализации.

Никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса.

Никаких политических действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса к выполнению условий безопасности и деоккупации. В частности, вывод российских войск, разоружение незаконных вооруженных формирований, установление контроля над государственной границей.

Никаких компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма в Украину.

Никакого прекращения международных судебных процессов против России.

"Призываем всех украинцев, все государственные политические силы, общественные организации 8 декабря в 13:00 выйти на Майдан Независимости, чтобы продемонстрировать наше единство и решимость в борьбе за Украину.

Вместе - до Победы! ", - цитирует Парубий совместное заявление 3 партий.