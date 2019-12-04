Лидеры партий "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" призвали граждан на Майдан 8 декабря
4 декабря, 2019, 14:54
Об этом сообщил бывший председатель Верховной Рады Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Андрей Парубий в Facebook.
"Призываем всех украинцев, все государственные политические силы, общественные организации 8 декабря в 13:00 выйти на Майдан Независимости, чтобы продемонстрировать наше единство и решимость в борьбе за Украину.
Лидеры партий призывают граждан напомнить власти о "красных линиях" перед встречей глав государств в "нормандском формате"
Об этом сообщил бывший председатель Верховной Рады Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Андрей Парубий в Facebook.
Андрей Парубий продемонстрировал совместный документ с подписями трех лидеров фракций парламента - Петра Порошенко, Святослава Вакарчука и Юлии Тимошенко.
Нардеп перечисляет требования, которые требует соблюдать от президента оппозиция на предстоящем саммите:
- Никаких компромиссов по унитарного государства и никакой федерализации.
- Никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса.
- Никаких политических действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса к выполнению условий безопасности и деоккупации. В частности, вывод российских войск, разоружение незаконных вооруженных формирований, установление контроля над государственной границей.
- Никаких компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма в Украину.
- Никакого прекращения международных судебных процессов против России.
"Призываем всех украинцев, все государственные политические силы, общественные организации 8 декабря в 13:00 выйти на Майдан Независимости, чтобы продемонстрировать наше единство и решимость в борьбе за Украину.
Вместе - до Победы! ", - цитирует Парубий совместное заявление 3 партий.
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