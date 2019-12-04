Львовский бронетанковый завод отремонтировал дополнительную партию танков

4 декабря, 2019, 12:17

Государственное предприятие ЛБТЗ досрочно выполнило государственный оборонный заказ и осуществило ремонт 3 дополнительных танков Т-72

Об этом сообщает заместитель генерального директора по бронетанковой, радиолокационной и специальной техники Концерна Игорь Фоменко, отчитываются в Укроборонпроме .

"Львовский бронетанковый завод заблаговременно справился с ремонтом партии танков Т-72 и в сроки предусмотренные первоначальным контрактом совершил ремонт еще 3 единиц такой бронетехники. Нынешнее государственный оборонный заказ предприятием выполнены", - отметил Фоменко.

В рамках государственного оборонного заказа Министерства обороны Украины бул подписано контрактов на общую сумму в 850 млн грн.

ЛБТЗ специализируется на текущем ремонте и восстановлении танков Т-72, бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРМ-1, инженерных машин разграждения ИМР-2 и бронированных машин разминирования БМР-1. Специалисты завода также осуществляют ремонт танковых двигателей, прицелов 1А-40 и комплектующих к танкам Т-72.

ГП "Львовский бронетанковый завод" является не только ремонтным предприятием, а и производственным. На заводе могут производить бронетранспортеры "Дозор-Б", а также полностью бронированную модернизированную пожарную машину ГПМ-54-01.