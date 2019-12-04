Касько: в ГБР будет подразделение, которое будет расследовать преступления правоохранителей

4 декабря, 2019, 10:59

В Государственном бюро расследований создают подразделение, которое будет заниматься следствием по стражам порядка и подчиняться не директору ГБР, а генпрокурору

Об этом рассказал в интервью изданию theБабель заместитель генерального прокурора Украины Виталий Касько.

На вопрос журналистов, доволен ли заместитель генпрокурора работой ГБР, Виталий Касько ответил, что ему не нравится работа одного из украинских правоохранительных органов. При этом, Касько отметил, что наибольшую эффективность сегодня имеет НАБУ. одновременно, по его мнению, хуже себя проявило именно ГБР.

"Другие органы не в лучшем состоянии и требуют реформ. У некоторых есть эффективные руководители, которые пытаются развиваться, а есть люди, которые не готовы к развитию. ГБР относится к последним" - высказался Касько.

Заместитель генпрокурора утверждает, что сначала в идею создания ГБР вкладывали ведомство, которое будет расследовать жалобы на правоохранителей, а именно - нарушения прав человека, жестокое обращение с задержанными, пытки, незаконные обыски и тому подобное. Но, в процессе создания, говорит Касько, ГБР расширили компетенцию по политическим мотивам.

"Сейчас мы инициировали подготовку в ГБР специализированных следователей, которые будут заниматься исключительно расследованием преступлений, совершенных правоохранителями. Международные партнеры помогают учить. В ГПУ мы уже создали департамент процессуального руководства по этим делам", - поделился заместитель генпрокурора.