 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирКасько о задержании Мазура: Россия использовала Интерпол

Касько о задержании Мазура: Россия использовала Интерпол

Недавнее задержание сотрудника секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека, ветерана АТО Игоря Мазура в Польше - это типичное использование Россией Интерпола в политических целях

Об этом заявил в интервью theБабелю первый заместитель генпрокурора Виталий Касько.

Он напомнил, что Интерпол всегда декларировал, что есть статья 3 устава, согласно которому организация не задерживает людей, если в их делах политические мотивы.

По его словам, во многих делах, особенно Майдана, когда Украина пыталась объявить в розыск бывших высокопоставленных чиновников, Интерпол всегда ссылался на статью, "и в конце концов снял этих людей с розыска".

"В ситуации с Мазуром Интерпол должен придерживаться тех же принципов", - отметил Касько.

По его словам, почему не сработал этот предохранитель - большой вопрос к Интерполу.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 декабря, 2019 среда

3 декабря, 2019 вторник

больше новостей

4 декабря, 2019 среда

3 декабря, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать