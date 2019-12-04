Касько о задержании Мазура: Россия использовала Интерпол
4 декабря, 2019, 10:54
Недавнее задержание сотрудника секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека, ветерана АТО Игоря Мазура в Польше - это типичное использование Россией Интерпола в политических целях
Об этом заявил в интервью theБабелю первый заместитель генпрокурора Виталий Касько.
Он напомнил, что Интерпол всегда декларировал, что есть статья 3 устава, согласно которому организация не задерживает людей, если в их делах политические мотивы.
По его словам, во многих делах, особенно Майдана, когда Украина пыталась объявить в розыск бывших высокопоставленных чиновников, Интерпол всегда ссылался на статью, "и в конце концов снял этих людей с розыска".
"В ситуации с Мазуром Интерпол должен придерживаться тех же принципов", - отметил Касько.
По его словам, почему не сработал этот предохранитель - большой вопрос к Интерполу.
- Напомним, 9 ноября в Польше по запросу России задержан заместитель председателя УНА-УНСО , сотрудник секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека Игорь Мазур.
- 13 ноября Игорь Мазур вернулся в Украину.
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