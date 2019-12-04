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Espreso.tvОбществоКабмин уволил Зеркаль с должности заместителя министра

Кабмин уволил Зеркаль с должности заместителя министра


фото: slovoidilo
Кабинет министров Украины уволил Елену Зеркаль с должности заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram- канале.

"Елена Зеркаль уволена по собственному желанию с должности заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции", - говорится в сообщении.

  • Ранее сообщалось, что Елена Зеркаль написала заявление об увольнении с поста заместителя министра иностранных дел.
  • 19 ноября Зеркаль подтвердила , что уйдет с должности в Министерстве иностранных дел.
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