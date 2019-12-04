Кабмин уволил Зеркаль с должности заместителя министра

4 декабря, 2019, 14:25

Кабинет министров Украины уволил Елену Зеркаль с должности заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram- канале.

"Елена Зеркаль уволена по собственному желанию с должности заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции", - говорится в сообщении.