Кабмин уволил Зеркаль с должности заместителя министра
4 декабря, 2019, 14:25
Кабинет министров Украины уволил Елену Зеркаль с должности заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram- канале.
"Елена Зеркаль уволена по собственному желанию с должности заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции", - говорится в сообщении.
- Ранее сообщалось, что Елена Зеркаль написала заявление об увольнении с поста заместителя министра иностранных дел.
- 19 ноября Зеркаль подтвердила , что уйдет с должности в Министерстве иностранных дел.
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