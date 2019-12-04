К концу года инфляция в Украине может снизиться до 6%, - НБУ

4 декабря, 2019, 12:38

Инфляция в Украине до конца 2019 года может снизиться до 6% по сравнению с 9,8% в 2018 году

Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы имеем сильный дезинфляционный тренд. К концу года ожидаем инфляцию около 6% - это несколько выше, чем наш коридор 5% +/- 1 процентный пункт.

Но на самом деле есть шанс, что мы попадем в этот коридор, поскольку видим очень сильное снижение инфляции ", - сказал чури.

"В следующем году мы считаем, что инфляция будет находиться в пределах этого коридора 5% +/- 1 п.п.", - добавил он.

По его словам, согласно базовому сценарию, учетная ставка может снизиться до 9% в конце 2020 года и до 8% к концу 2021 года.