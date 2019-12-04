К концу года инфляция в Украине может снизиться до 6%, - НБУ
4 декабря, 2019, 12:38
Инфляция в Украине до конца 2019 года может снизиться до 6% по сравнению с 9,8% в 2018 году
Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий, передает "Интерфакс-Украина".
"Мы имеем сильный дезинфляционный тренд. К концу года ожидаем инфляцию около 6% - это несколько выше, чем наш коридор 5% +/- 1 процентный пункт.
Но на самом деле есть шанс, что мы попадем в этот коридор, поскольку видим очень сильное снижение инфляции ", - сказал чури.
"В следующем году мы считаем, что инфляция будет находиться в пределах этого коридора 5% +/- 1 п.п.", - добавил он.
По его словам, согласно базовому сценарию, учетная ставка может снизиться до 9% в конце 2020 года и до 8% к концу 2021 года.
- Напомним, что по итогам 2018 инфляция в Украине достигла 5-летнего минимума - 9,8%.
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