Instagram начал спрашивать новых пользователей о возрасте

4 декабря, 2019, 23:15

С 4 декабря социальная сеть Instagram при регистрации новых пользователей начала спрашивать об их возрасте

Об этом сообщает Reuters .

"Понимание возрастной аудитории является очень важным фактором в работе, которую мы выполняем, ведь это не только для того, чтобы создать контент по возрасту, но и чтобы придерживаться правил безопасности и не допускать слишком молодых людей", - сказал начальник отдела продукции компании Instagram Вишал Шах.

Такое нововведение расширит аудиторию рекламы алкоголя и других продуктов с ограничением по возрасту, а также предложит новые меры безопасности для юных пользователей.

В Instagram заверили, что рекламодатели не являются "движущей силой" этого нового требования.

До сих пор Инстаграм требовал от пользователей указать, что им не менее 13 лет.

По словам представителя компании, возраст может быть основой для рекомендованных настроек конфиденциальности.

Дни рождения не будет видно другим пользователям.

В ближайшее время соцсеть также введет варианты блокировки сообщений от людей, на которых они не подписаны, а также для бизнеса и популярных пользователей, чтобы ограничивать несовершеннолетних в пересмотре своих публикаций.