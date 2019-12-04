Гривна еще больше укрепилась по отношению к доллару
4 декабря, 2019, 08:52
Национальный банк Украины на среду, 4 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 23,94 грн / долл
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