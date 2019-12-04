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Espreso.tvОбществоГривна еще больше укрепилась по отношению к доллару

Гривна еще больше укрепилась по отношению к доллару

Национальный банк Украины на среду, 4 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 23,94 грн / долл

Об этом сообщает пресс служба НБУ.

Этот показатель является максимальным значением почти за 4 года - с января 2016 года. Предыдущий максимум был установлен 3 декабря на уровне 23,96 грн / долл.

Официальный курс гривни к евро на 4 декабря установлен на уровне 26,50 грн / евро.

 

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