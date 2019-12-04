Флагманы Samsung Galaxy S10 обогнали по продажам прошлогодние Galaxy S9 как в мире, так и в Украине

4 июля, 2019, 11:55

Флагманы линейки Samsung Galaxy S10 смогли обогнать предыдущее поколение Galaxy S9 по объёмам продаж за первые три месяца по результатах данных отчёта Counterpoint Research

Так, на протяжении периода с марта по май 2019 года было продано 16 млн смартфонов линейки Samsung Galaxy S10, что на 12% больше, чем Galaxy S9 за аналогичный период прошлого года.

В Украине спрос на линейку Galaxy S10 по итогам первых трех месяцев еще более высокий – + 25% по сравнению с Galaxy S9.

Самая популярная модель в линейке - Galaxy S10+ с наибольшей диагональю дисплея, на долю которой приходится 42% всех продаж в мире и 52% в Украине.

Среди цветовых решений особым спросом в украинцев пользуется классическая модель в черном корпусе - 40%, и белом - 30%. С июля компания объявила о запуске Galaxy S10 / S10+ в новом красном цвете, который за первую неделю уже выбрали 15% всех покупателей, что свидетельствует о том, что со временем распределение среди цветовых решений может измениться.

Благодаря успешным продажам линейки Galaxy S10, Samsung смогла нарастить свою рыночную долю на 3% по сравнению с прошлым годом – сейчас на долю компании приходится 25% рынка смартфонов.