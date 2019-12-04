Facebook планирует создать программы для путешествий и подкастов

4 декабря, 2019, 23:00

Американская компания Facebook планирует создать специальные приложения и программы, предназначенные для путешествий, размещения подкастов, рассылки информационных бюллетеней и услуг

Об этом сообщает The New York Times.

"Исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг сосредоточен на поддержке позиции социальной сети как неотъемлемой части цифровой жизни людей", - говорится в сообщении.

Созданием продуктов будет заниматься новое экспериментальное подразделение компании под названием New Product Experimentation Team.

"Задача этого подразделения заключается в том, чтобы обрабатывать наиболее перспективные направления развития социальной сети. NPE Team разбит на пять групп, каждая из которых состоит из десяти человек и занимается оперативным запуском новых продуктов и снятием с эксплуатации тех из них, которые не пользуются спросом потребителей", - говорится в сообщении.

Разработка упомянутых выше программ важна для Facebook в плане интеграции приложения Instagram, предназначенного для размещения фотографий и небольших видеороликов, приложения для мгновенного обмена сообщениями Facebook Messenger, приложения и Facebook.