Facebook планирует создать программы для путешествий и подкастов
Об этом сообщает The New York Times.
"Исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг сосредоточен на поддержке позиции социальной сети как неотъемлемой части цифровой жизни людей", - говорится в сообщении.
Созданием продуктов будет заниматься новое экспериментальное подразделение компании под названием New Product Experimentation Team.
"Задача этого подразделения заключается в том, чтобы обрабатывать наиболее перспективные направления развития социальной сети. NPE Team разбит на пять групп, каждая из которых состоит из десяти человек и занимается оперативным запуском новых продуктов и снятием с эксплуатации тех из них, которые не пользуются спросом потребителей", - говорится в сообщении.
Разработка упомянутых выше программ важна для Facebook в плане интеграции приложения Instagram, предназначенного для размещения фотографий и небольших видеороликов, приложения для мгновенного обмена сообщениями Facebook Messenger, приложения и Facebook.
- Напомним, ранее сообщалось, что Facebook впервые обозначил сообщение как "фейк".
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