Евро-2020: сборная Украины оказалась среди аутсайдеров по стоимости футболистов
4 декабря, 2019, 17:31
Сборная Украины будет на чемпионате Европы одной из самых дешевых команд по совокупной стоимости футболистов
Об этом свидетельствуют данные Transfermarkt.
Сборная Украины оказалась в рейтинге лишь на 18-м месте со стоимостью 125 млн евро. Меньше стоят сборная Чехии (115 млн евро) и команда Финляндии (35 млн евро).
Дорогой по составу является сборная Англии (1,25 млрд евро), на втором месте - Испания (933 млн евро), третья - Франция (895 млн евро).
Из соперников сборной Украины на групповом раунде дороже стоит команда Нидерландов, со стоимостью 625 млн евро идет восьмой. Австрия с ценой футболистов 276 млн евро - 11-я.
- 4 декабря стало известно, что сборная Украины по футболу в рамках подготовки к Евро-2020 не будет встречаться в товарищеском матче с Ирландией .
- 4 декабря начинается продажа билетов на матчи финальной части чемпионата Европы по футболу, в которой примет участие сборная Украины.
- Генеральный директор телеканала "Футбол 1/2" Александр Денисов заявил, что матчи сборной Украины на Евро-2020 покажет ТРК "Украина" .
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