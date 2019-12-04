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Espreso.tvСпортЕвро-2020: сборная Украины оказалась среди аутсайдеров по стоимости футболистов

Евро-2020: сборная Украины оказалась среди аутсайдеров по стоимости футболистов


фото: twitter
Сборная Украины будет на чемпионате Европы одной из самых дешевых команд по совокупной стоимости футболистов

Об этом свидетельствуют данные Transfermarkt.

Сборная Украины оказалась в рейтинге лишь на 18-м месте со стоимостью 125 млн евро. Меньше стоят сборная Чехии (115 млн евро) и команда Финляндии (35 млн евро).

Дорогой по составу является сборная Англии (1,25 млрд евро), на втором месте - Испания (933 млн евро), третья - Франция (895 млн евро).

Из соперников сборной Украины на групповом раунде дороже стоит команда Нидерландов, со стоимостью 625 млн евро идет восьмой. Австрия с ценой футболистов 276 млн евро - 11-я.

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